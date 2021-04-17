Жилой дом сгорел в Приморье

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Приморье произошел серьезный пожар. Пламя охватило крышу жилого дома. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 16 апреля. Поздно вечером на пульт пожарной охраны Хасанского муниципального района поступил звонок. На другом конце провода сообщили о пожаре в жилом доме на улице Наречная.

Четыре минуты понадобилось огнеборцам, чтобы прибыть на место происшествия. После проведенной разведки специалисты выяснили, что горит крыша одноэтажного жилого дома. На локализацию пожара ушло восемь минут. Более пяти часов огнеборцы ликвидировали огонь. По данным ведомства, общая площадь пожара составила 120 квадратных метров.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Всего тушили огонь 10 человек личного состава и три единицы техники.

В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться специалистам.

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