Снижаемся: за сутки в Приморье COVID-19 заболели 39 человек

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 39 новых случаев заболеванием коронавирусом. Об этом сообщает краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным на субботу, 17 апреля, общее число заболевших в Приморье сейчас насчитывает 43 136 человек. Справиться с болезнью удалось 40 498 пациентам. Не смогли побороть недуг 702 приморца. К слову, за последние сутки эта цифра не изменилась.

Прививку получили 83 914 человек, 954 666 приморцев провели тесты на COVID-19.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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