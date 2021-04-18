«Автобус – броневик»: дорогой Land Cruiser сгорел после ДТП с общественным транспортом во Владивостоке

Фото: Экипажи ДПС,

Жесткое ДТП произошло во Владивостоке минувшей ночью. Водитель джипа не справился с управлением и на полном ходу влетел в городской общественный транспорт. От удара иномарка загорелась и выгорела почти полностью.

Инцидент случился на улице Енисейская, 23а. По предварительной информации, водитель авто марки Toyota Land Cruiser вылете на встречную полосу. В этот момент там уже двигался городской автобус, курсирующий по маршруту №4. Удар был такой силы, что внедорожник даже загорелся.

Фото: Экипажи ДПС,

Водитель джипа, вывалившись из машины, принялся тушить свой автомобиль тряпками, но безуспешно. Очевидцы кое-как оттащили мужчину от машины. По предварительной информации, приморец был изрядно пьян.

Пламя моментально охватило дорогой джип. Потушить своими силами машину не представлялось возможным. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и ликвидировали огонь.

Элитная иномарка получила серьезные повреждения и, вполне вероятно, восстановлению не подлежит. Автобус же, с которым столкнулся джип, получил минимальные повреждения.

Повреждения у автобуса, в сравнении с джипом, минимальные. Фото: Экипажи ДПС,

По свидетельствованиям очевидцев, никто не пострадал. В обстоятельствах случившегося теперь предстоит разбираться сотрудникам полиции.

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