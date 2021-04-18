Крупный пожар на складе продуктов и запчастей произошел во Владивостоке

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Серьезный пожар произошел во Владивостоке. Сгорели 1600 квадратов действующих складских помещений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Звонок на пульт пожарной охраны города Владивосток поступил рано утром – в 05:39. На другом конце провода сообщили о пожаре на улице Бородинская.

Через девять минут огнеборцы уже находились на месте происшествия. Специалисты установили, что горит двухэтажное здание, огонь уже вышел на кровлю. По данным ведомства, в постройке располагались склады продуктов и запчастей.

Около часа брандмейстеры занимались локализацией огня, еще столько же времени понадобилось на ликвидацию открытого горения. К половине 10 утра спасатели полностью потушили постройку. Общая площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал. Тушили огонь 40 пожарных и 10 единиц спецтехники.

В причинах случившегося теперь предстоит разбираться специалистам.

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