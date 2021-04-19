«Вы спасли моего ребенка». Поступок полицейских восхитил жителей Владивостока

Полицейские помогли доставить ребенка в больницу Фото: Милана СОКОЛ

О поступке, вызвавшем искреннюю благодарность у многих жителей Приморья, рассказала мама двухмесячного малыша. Женщина поведала, что благодаря оперативности полицейских, их семья смогла довольно быстро попасть в больницу на другом конце города.

История развернулась в Первореченском районе Владивостока. По словам мамочки малыша, у крохи поднялась высокая температура, ребенка нужно было срочно показать врачу. Семья решила не дожидаться скорую помощь, а самостоятельно добраться до больницы. Заметив сотрудников ДПС в районе остановки «Мальцевская», родители обратились за помощью.

– Хотела бы выразить огромную благодарность сотрудникам ДПС! Вы спасли моего ребенка! В 14:50 на просьбу о помощи сотрудники ДПС отреагировали незамедлительно, и за 20 минут сопроводили нашу машину до улицы Кирова. Ребенку назначили лечение, температура спала и нам уже лучше. Спасибо за ваше доброе сердце, отзывчивость и помощь в трудной ситуации! – опубликовала пост благодарности в сети горожанка.

Жители края не остались равнодушными к доброму поступку. Приморцы отмечают, что читать о подобных поступках действительно приятно, благодаря сотрудников полиции за профессиональное исполнение служебного долга и участие в судьбе малыша.

– У нас во Владивостоке лучшие гайцы, – делятся мнением горожане.

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