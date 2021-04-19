В Приморье мужчина с сердечным приступом оказался посреди реки

В Приморье спасатели доставили на берег пострадавшего. Фото: www.instagram.com/atypical_dalnegorsk.

В ситуацию, опасную для жизни, на рыбалке в Приморье попал мужчина. У отдыхающего случился сердечный приступ и выбраться на берег самостоятельно он попросту не смог. К счастью, о человеке на грани жизни и смерти вовремя сообщили спасателям. Сотрудники поисково- спасательного отряда из села Рудная Пристань доставили бедолагу на сушу и передали в руки врачей.

Трагедией едва не закончилась рыбалка на реке Рудная в Дальнегорском городском округе. Мужчина оказался отрезан водой от берега, ему стало плохо на небольшой отмели посреди реки. Рыбака удалось спасти благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС. Специалисты задействовали лодку. По словам очевидцев, пострадавший находился в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Пути для отступления были отрезаны водой. Фото: www.instagram.com/atypical_dalnegorsk.

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