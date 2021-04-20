Завершены поиски без вести пропавшего 9-летнего Ярослава из Владивостока

Ярослав пропал 18 апреля 2021 года. Фото: pixabay.com

Девятилетний Ярослав из Владивостока пропал 18 апреля 2021 года. Мальчик просто ушел из дома, который расположен по адресу: улица Славянская, 17, и не вернулся. Никто не знал, где он находится и все ли с ним в порядке. Родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты разместили информацию о пропаже Ярослава в сети.

- Рост мальчика 150 сантиметров, он плотного телосложения, у него светлые волосы и короткая стрижка. В день пропажи он был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки и на нем была черная шапка, - отметили в приметах поисковики.

Прошел день. За ним другой. Ярослав все не объявлялся. В итоге волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего мальчика завершены. К счастью, повод для этого радостный – мальчика нашли живым и невредимым. Поисковики благодарят всех неравнодушных за оказанную помощь.

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