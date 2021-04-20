Колесами печально в небо смотрит «приусер». Во Владивостоке произошло серьезное ДТП

Авария на острове Русский. Фото: www.instagram.com/dps_vl
Авария с участием двух авто произошла 20 апреля на острове Русский во Владивостоке. Нonda Vezel протаранил попутную Toyota Prius и в итоге седан перевернулся на крышу.
Водитель кроссовера уверяет, что его подрезали. Фото: www.instagram.com/dps_vl
Как уверяет виновник аварии, он двигался по крайне левой полосе, когда его подрезал грузовик. Пытаясь уйти от столкновения водитель кроссовера резко вывернул руль и врезался Toyota Prius. Владелец гибридного авто явно не ожидал подобного развития событий и не успел отреагировать.
Во всех подробностях ДТП предстоит разобраться специалистам. Информации о пострадавших пока не поступало.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14