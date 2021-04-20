Колесами печально в небо смотрит «приусер». Во Владивостоке произошло серьезное ДТП

Авария на острове Русский. Фото: www.instagram.com/dps_vl

Авария с участием двух авто произошла 20 апреля на острове Русский во Владивостоке. Нonda Vezel протаранил попутную Toyota Prius и в итоге седан перевернулся на крышу.

Водитель кроссовера уверяет, что его подрезали. Фото: www.instagram.com/dps_vl

Как уверяет виновник аварии, он двигался по крайне левой полосе, когда его подрезал грузовик. Пытаясь уйти от столкновения водитель кроссовера резко вывернул руль и врезался Toyota Prius. Владелец гибридного авто явно не ожидал подобного развития событий и не успел отреагировать.

Во всех подробностях ДТП предстоит разобраться специалистам. Информации о пострадавших пока не поступало.

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