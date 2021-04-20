В Находке из-за пала травы сгорело пять опор ЛЭП, обесточены антенны сотовой связи и радио

Из-за пала сухой травы в Находке повреждено пять ЛЭП и питающие кабели

В Приморье из-за пала травы сгорело пять опор линий электропередач. Огонь повредил кабели, питающие антенны сотовых операторов и передатчик радио "Комсомольская правда".

Пал сухой травы случился вечером 19 апреля. Огнем повреждены линии электропередач и питающие кабели, из-за чего возникли перебои у следующих операторов сотовой связи: Теле2, NetByNet, Билайн и Энфорта. Из-за пожара также оказался временно обесточен передатчик радио "Комсомольская правда".

Энергетики сейчас восстанавливают питание сотовых антенн и радиопередатчика

По имеющейся информации, сейчас специалисты работают над восстановлением электропитания. Для этого потребуется провести резервную линию, пока поврежденные ЛЭП не будут восстановлены.