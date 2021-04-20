Сорвавшийся с горы камень едва не убил туристку в Приморье

В Приморье на девушку упал камень с горы. Фото: пресс-служба ДВРПСО МЧС России

Серьезно ЧП случилось в Приморском крае при восхождении на гору Чандолаз (хребет Лозовый). На одну из туристок с вершины сорвался камень, который пробил каску и задел руку, спину и ногу девушки. Пострадавшая потеряла сознание, группа приняла решение обратиться за профессиональной помощью к спасателям.

Сообщение о ЧП поступило в филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Находке 17 апреля. По указанным координатам незамедлительно выехали 5 специалистов. Спасатели оказали девушке первую помощь, она пришла в себя. Чтобы спустить туристку с горы ей наложили шины и зафиксировали ее в специальных носилках для эвакуации.

Спуск из труднодоступной местности заняли больше 5 часов. В 21:40 девушку передали в руки врачей скорой помощи.

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