Названо имя нового главврача медицинского центра ДВФУ

За плечами у нового руководителя масса международных стажировок. Фото: instagram/medcenter_dvfu

В медицинском центре ДВФУ назначен новый главный врач. Новым руководителем стал доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанович Брюховецкий. Как сообщается на официальной странице самого медцентра, Игорь Степанович родился во Владивостоке в 1978 году. За плечами у медика Владивостокский Государственный медицинский университет, он окончил там лечебный факультет. И с тех пор он стремится развить свои знания и умения в области медицины и науки.

- Издал более 100 публикаций, из них, индексируемых Web of Science за последние 5 лет – 37, из которых 9 в изданиях Q1 – Q2. Основные направления деятельности: молекулярная, трансляционная, регенеративная и репродуктивная медицина; разработка биомедицинских препаратов для персонифицированной терапии опухолей головного мозга, - сообщают сотрудники медцентра ДВФУ.

Более того, Игорь Брюховецкий неоднократно проходил международные стажировки в заграничных университетах, среди которых: Лозанны, Швейцария; Монпелье и Сорбоны, Франция; Комо, Италия.

О новом назначении сообщил и Олег Пак, бывший главврач ДФВУ, назначенный по приказу ректора университета на должность проректора по медицинским вопросам.

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