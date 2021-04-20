Во Владивостоке на месте строительства кабельной линии 35 кВ началось благоустройство территории

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) продолжают строительство в Первомайском районе Владивостока резервной кабельной линии 35 кВ. С понедельника, 19 апреля, специалисты подрядной организации приступили к благоустройству территории на участке, где работы по прокладке кабельной линии завершены.

Благоустройство специалисты начали с территории торгового центра «Калина Молл». Далее эти работы продолжатся вдоль улицы Калинина.

В настоящее время энергетики построили более 2 километров кабельной линии. Всего для прокладки линии электропередачи подготовлено порядка 3 километров трассы. Это 70% от общего объема работ. Общая протяжённость кабельной линии составит около 4 километров. Также выполнено 5 «проколов» под дорогой методом горизонтально-направленного бурения. Такой метод позволяет оставить дорожное полотно нетронутым. Всего необходимо сделать 8 также «проколов», в том числе под ж/д переездом, рекой Объяснения и жилым массивом на улице Спортивная.

Напомним, к строительно-монтажным работам энергетики приступили с 3 февраля. Работы идут в соответствии с графиком. Для более оперативного прохождения участков трассы в местах массового скопления людей работы дополнительно ведутся и в ночное время суток. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов и жителей района и как можно быстрей завершить работы. Полностью завершить строительство новой линии энергетики планируют во втором квартале текущего года.

Строительство резервной кабельной линии 35 кВ во Владивостоке идет в рамках реализации программы «Модернизация и реконструкция электросетевого комплекса» (МиРЭК) на территории Приморского края. Новая линия обеспечит дополнительное резервирование микрорайона Чуркин и повысит надежность электроснабжения потребителей Первомайского района.