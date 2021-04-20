Жар костей не ломит. Отопительный сезон во Владивостоке, скорее всего, завершится лишь в мае

Отопление в домах отключат при установлении среднесуточной температуры +8 °C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Владивостока, изнывающих от жары в собственных квартирах, придется еще немного потерпеть. Согласно постановлению правительства России, отопительный сезон во всех регионах рекомендовано завершать, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает 8 градусов тепла.

Как отметила пресс-служба администрации Владивостока, в прошлом году коммунальщики отключили подачу тепла 7 мая. Еще годом ранее отопительный сезон завершился 6 мая. Судя по капризному приморскому климату ждать глобальное потепление в ближайшие дни не стоит.

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