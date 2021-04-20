В Приморье объявлено штормовое предупреждение

сильный ветер повалил деревья в Приморье. Фото: принтскрин видео.

Метеорологи «Примгидромета» распространили штормовое предупреждение из-за сильного ветра в крае. По прогнозам специалистов, в ближайшие 2- 3 часа ожидаются порывы ветра до 25 -28 метров в секунду, что считается опасным природным явлением.

– 20 апреля из Якутии на юг Хабаровского края сместился высотный циклонический вихрь и вторичный холодный фронт. За фронтом в Приморье вторглась холодная воздушная масса, на побережьях и местами в континентальных районах края дует сильный ветер северной четверти, – прокомментировали специалисты портала «Примпогода».

Стоит отметить, что в Кавалеровском районе и Дальнегорском городском округе из-за сильного ветра оказались повалены деревья и сорвана обшивка с крыш на нескольких зданиях. Одно из деревьев угодило в припаркованный автомобиль.

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