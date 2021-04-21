В Приморье водитель почтового автомобиля спровоцировал серьезное ДТП с пострадавшими

Пострадали три человека. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Авария с участием микрогрузовика и почтового минивэна разыгралась накануне в пригорода Владивостока. Автомобили столкнулись между Угольной и Весенней. В ДТП пострадали три человека.

На пути минивэна оказался микрогрузовик. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Как уверяют очевидцы, аварию спровоцировал водитель почтовой машины. LADA Largus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Kia Bongo. Удар оказался сокрушительный, передняя часть минивэна изменилась до неузнаваемости.

Lada получила серьезные кузовные повреждения. Фото: www.instagram.com/AK_VDK, dps_vl.

Срочная помощь медиков понадобилась виновнику аварии и его пассажиру. Пострадавших госпитализировали. Другому участнику ДТП врачи помогли на месте. Подробности аварии предстоит выснить полицейским.

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