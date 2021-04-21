В Приморье собака на глазах у очевидцев спикировала с двухэтажной парковки

В приморском городе Находка на глазах у изумленных свидетелей едва не разыгралась трагедия. С парковки торгового центра упала собака. Французский бульдог чудом не разбился при падении со второго этажа. Неравнодушные жители города срочно доставили малыша в ветеринарную клинику.

История развернулась в районе Находкинского проспекта на парковке ТЦ "Буревестник". Как именно бульдог забрался на верх и, каким чудом оступился, остается за кадром. Жители города не исключают возможность того, что собаку могли скинуть.