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Происшествия21 апреля 2021 1:56

В Приморье собака на глазах у очевидцев спикировала с двухэтажной парковки

Горожане искренне переживают за судьбу малыша
Ярослав ЮРИН
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В приморском городе Находка на глазах у изумленных свидетелей едва не разыгралась трагедия. С парковки торгового центра упала собака. Французский бульдог чудом не разбился при падении со второго этажа. Неравнодушные жители города срочно доставили малыша в ветеринарную клинику.

История развернулась в районе Находкинского проспекта на парковке ТЦ "Буревестник". Как именно бульдог забрался на верх и, каким чудом оступился, остается за кадром. Жители города не исключают возможность того, что собаку могли скинуть.

ЧП