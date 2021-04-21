Район погрузится в пробки. Масштабный ремонт дороги начался на Бородинской во Владивостоке

Во Владивостоке начался ремонт на улице Бородинская. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке начался ремонт односторонней дороги на улице Бородинская. Строители должны восстановить дорожное покрытие, ливневую канализацию и ограждения на участке от проспекта 100-летия Владивостока до кольца Багратиона. По проекту, работы закончатся в середине августа.

Ремонт в оживленном районе Владивостока проводят благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком выступила компания «Строительный комплекс». Стоит отметить, что односторонняя дорога вдоль Бородинской пользуется большой популярностью у автомобилистов, желающих объехать пробки, которые часто возникают в районе Второй речки.

Закончить работы планируется летом. Фото: vlc.ru

– Строителям предстоит провести все необходимые подготовительные работы, восстановить сети ливневой канализации, уложить новое асфальтовое покрытие, смонтировать дорожные знаки, установить на участках ограждение для безопасности пешеходов и автолюбителей, а также провести ряд других работ, – прокомментировала пресс-служба администрации Владивостока.

Рабочим предстоит привести в порядок проезжую часть и пешеходные зоны. Фото: vlc.ru

Ремонтные работы сейчас также в разгаре на Окатовой, Харьковской и Ладыгина. Эти улицы тоже вошли в нацпроект на 2021 год. В ближайшее время также планируется отремонтировать дороги на Адмирала Захарова (от пересечения с Бестужева до пересечения с Посьетской), Посьетской (от пересечения с Бестужева до пересечения с 1-й Морской) и Ватутина – Нейбута (от пересечения со Стрелковой до заезда к дому № 30 по улице Нейбута). Местным жителям придется потерпеть временные трудности ради ровных и безопасных дорог.

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