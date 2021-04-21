Череда смертей наконец-то прервалась. Оперштаб опубликовал данные по заболеваемости COVID-19 в Приморье

Темпы заболеваемости снижаются в Приморье. Фото: Милана СОКОЛ

За последние сутки в Приморском крае заболели 34 человека. Показатели заболеваемости опустились до уровня прошлого года, когда эпидемия только начиналась. За все время пандемии новой инфекцией заразились 43 275 местных жителей. К счастью, большая часть пациентов – 40 647 смогли справиться с недугом.

Согласно актуальной информации от оперштаба по борьбе с коронавирусом в Приморье, за последние сутки обошлось без смертей. С прошлого года от новой инфекции в крае умерли 705 человек.

Благодаря масштабной вакцинации прививки от COVID-19 сделали уже 88 114 приморцев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

Читайте на WWW.DV.KP.RU: https://www.dv.kp.ru/online/news/4266183/