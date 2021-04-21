Во Владивостоке майор МВД похитила больше 5 миллионов рублей

Сотрудница попалась на мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Владивостоке бывший специалист центра финансового обеспечения УМВД России по Приморскому краю присвоила больше 5 миллионов рублей. Пользуясь служебным положением, вместо того, чтобы возвращать излишки пошлины приморцам, женщина переводила их на карту матери.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры Приморья, сотрудница направляла в региональное Управление федерального казначейства заявки на возвращение излишне уплаченной гражданами пошлины. Однако вместо реквизитов счетов клиентов, любительница легких денег отсылала в казначейство фиктивные документы. Все возвраты с октября 2016 по май 2020 года поступали на карту ее матери.

За годы работы майор внутренний службы завладела довольно внушительной суммой. Деньги дама тратила по своему усмотрению. Во время следствия представительница закона частично погасила долг перед государством. Прокуратура подала иск на взыскание еще 4,9 миллионов рублей.

Суд, состоявшийся во Владивостоке, признал женщину виновной в мошенничестве. Ближайшие 2 года она проведет в колонии общего режима. Также не сможет еще 2 года занимать должности в правоохранительных органах. К тому же экс-сотрудницу лишили звания "майора".