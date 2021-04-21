Приморцев приглашают принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России»

Осталась неделя до окончания подачи заявок на четвёртый конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявочная компания стартовала 31 марта, а 26 апреля в 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф регистрация закроется.

В этом году в конкурс включили новые направления участия. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал об этапах подачи заявки. «Регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов России. До конца заявочной кампании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать, и загрузить видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно», – сообщил Алексей Комиссаров.

Видеоинтервью – обязательный оценочный этап регистрации. По его результатам будет приниматься решение о допуске участника в дистанционный этап конкурса «Лидеры России». Конкурсантам предлагают записать видео длинной от 30 секунд до 3 минут и ответить на два вопроса: какая цель участия в конкурсе и какое главное профессиональное достижение в жизни?

В ходе дистанционного этапа участников ждут различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта (ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Ростелеком» и др.).

Главным вознаграждением для победителей конкурса станет миллион рублей на повышение своей квалификации, а также – возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

Подать заявку на участие все еще можно на сайте лидерыроссии.рф.