Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил продлить туристический кэшбек до 2024 года

Стимулировать туристическую отрасль будут пазличными механизмами, которые уже доказали свою эффективность. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил сразу несколько мер по поддержке туристической отрасли, пострадавшей в период пандемии коронавируса. Среди главных мер по выводу отрасли из кризиса были названы: продление туристического кэшбека внутри страны до 2024 года, развитие системы грантовой поддержки и отмена НДС для туристических предприятий в отдельных регионах, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморья Олег Кожемяко выступил с предложениями по выводу туристической отрасли из кризиса после пандемии коронавируса. Комиссия проанализировала предложения всех субъектов и выделила наиболее перспективные предложения.

«Одной из эффективных мер поддержки стала программа стимулирования внутренних турпоездок по России, предусматривающая возврат части денежных средств, потраченных туристом – туристический кэшбэк. Этой программой воспользовались 350 тысяч россиян. Эту программу, безусловно, необходимо продолжать. Предлагаю продлить программу до 2024 года включительно и увеличить размер возврата средств для семейного туризма, уделить особое внимание пенсионерам», – подчеркнул глава региона.

Еще одно перспективное направление поддержки туристической отрасли заключается в развитии системы грантовой поддержки инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма.

«Эта программа пользуется большой популярностью, она понятна. Такая практика у Минстроя наработана, можно взять готовый продукт и перенести его на наше направление», – предложил губернатор Приморья.

Пожалуй, самой кардинальной мерой поддержки, озвученной на заседании комиссии, стало предложение об освобождении предприятий от уплаты НДС сроком на 10 лет. Разумеется, речь идет только о предприятиях туристической сферы. Кроме того, реализовывать это предложение предлагается лишь в отдельных не «раскрученных» у российского туриста регионах. В качестве дополнительного стимула в таких регионах могут установить режимы территорий опережающего развития.

Есть идеи и по стимулированию въездного туризма. Приморский край, по словам Олега Кожемяко, имеет положительный опыт в области привлечения туристов из стран, с которыми есть договоренности об упрощенном визовом режиме. В частности, в качестве действенных мер поддержки названы внедрение электронных виз и расширение безвизового режима на соседние страны.