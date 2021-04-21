Осталось несколько часов, чтобы поддержать фотопроект «Посмотри на Владивосток»

Проекту в этом году исполнится 9 лет. Фото: instagram/vitavitagra

«Посмотри на Владивосток» - ежегодный фотопроект, который позволяет посмотреть на столицу Дальнего Востока под другим углом. Таким, каким его еще многие не видели или просто не замечали в суматохе дней. Задача мероприятия, как говорят сами организаторы, через воплощение творческих замыслов фотографов сделать вклад в визуальную историю города и популяризировать фотографию как искусство среди жителей и гостей Владивостока.

Проект успешно существует с 2012 года, и вот уже девять лет дает возможность всем желающим исследовать Владивосток через сотни объективов и вдохновляет на поиски новых творческих воплощений.

Сейчас фотопроекту «Посмотри на Владивосток» очень нужна помощь людей. Организаторы открыли сбор, чтобы издать фотокниги и воплотить фотовыставку в жизнь. Из 544 тысяч рублей пока собрана лишь 231 тысяча рублей. Все деньги благотворителей пойдут на типографские расходы и доставку выбранных вознаграждений. Проект, кстати, уже поддержала planeta.ru. В планах создателей показать миру фотокнигу 2 июля, символично, в день рождения Владивостока.

- Фотовыставка будет экспонироваться во Владивостоке со 2 по 21 июля 2021 года в холле стильного современного кинотеатра «Океан-IMAX», режим работы: ежедневно с 9 утра до 2-х ночи, вход абсолютно свободный. Зрители увидят 161 лучшую фотографию Владивостока в выставочном качестве, - сообщают Вита Маслий, куратор проекта «Посмотри на Владивосток».

Чтобы поддержать проект, нужно перейти по ссылке. По ней же можно узнать на каком этапе находится сбор средств в режиме онлайн.