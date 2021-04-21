Сработали быстро и слаженно. В Приморье пожилую женщину пришлось спасать силовикам

Женщина заставила поволноваться окружающих. Фото: www.instagram.com/artem.news.plus

В приморском городе Артем на глазах прохожих едва не разыгралась трагедия. Женщина в возрасте вышла на балкон четвертого этаже, стала что-то кричать, пугая прохожих и заявила, что не вернется в квартиру. Во избежание беды обеспокоенные очевидцы позвонили по телефону экстренной службы.

История развернулась 21 апреля на улице Дзержинского в Артеме. По словам местных жителей, женщина периодически устраивает встряски соседям, сегодня уверяют горожане, было показательное выступление для привлечения внимания общественности.

По предварительной информации, первыми на сообщение о странной женщине отреагировали сотрудники Росгвардии. Специалисты уговорили пенсионерку вернуться в квартиру и провели воспитательную беседу. Судя по всему, местной жительнице также необходима квалифицированная помощь врачей.

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