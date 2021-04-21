«К такому жизнь не готовила». Светофоры, противоречащие друг другу, вводят водителей в ступор во Владивостоке

Режим работы светофоров вызвал вопросы у автолюбителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водители Владивостока в социальных сетях пожаловались на противоречивую работу светофоров на Снеговой. Как уверяют автомобилисты, электронные регулировщики настроены некорректно и желающим проехать приходиться либо дожидаться основного зеленого сигнала, не обращая внимание на дополнительную секцию, разрешающую проезд, либо нарушать.

Речь идет о светофорах, установленных при повороте со Снеговой на "ДСК". Два подряд электронных прибора стоят примерно в 10-15 метрах друг от друга.

– При горящем красном на первом светофоре и горящем красном и зеленой стрелкой на дополнительной секции на втором, все двигаются прямо не обращая внимания на первый. Каждый, кто смеет остановиться перед стоп-линией на первом светофоре, слышит в свой адрес сигналы машин и крики "Едь"! Вперемешку с нецензурной бранью, ведь стрелка горит. Но, чтобы доехать до светофора со стрелкой на дополнительной секции, разрешающей движение прямо, нужно проехать на красный на первом светофоре, – рассказали о странной дорожной обстановке местные жители в социальных сетях.

Водители жалуются на работу светофоров на Снеговой. Фото: www.instagram.com/dps_vl.

"КП-Владивосток" уже обратилась за комментарием в ГИБДД с просьбой прояснить ситуацию. Стоит отметить, что совсем недавно на Снеговой установили новые светофоры, которые начали работать сегодня. Электронные регулировщики находятся на оживленном перекрестке Снеговой и Выселковой. Сейчас они запущены в тестовом режиме. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, специалисты мониторят обстановку и готовы при необходимости откорректировать время работы.

Сложный перекресток теперь стал регулируемым. Фото: vlc.ru

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14