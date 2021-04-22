Администратору клиники во Владивостоке готовы платить зарплату до 75 тысяч рублей

Администратор клиники Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в апреле 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Администратор клиники» во Владивостоке.

Наиболее востребованы на рынке труда администраторы медицинских клиник с высшим образованием и стажем работы от 2 лет. Зарплатный максимум для администратора клиники составляет 100 тысяч рублей в Москве, 80 тысяч в Санкт-Петербурге, а во Владивостоке – до 75 тысяч рублей. Зарплатный минимум приходится на Оренбург – 35 тысяч рублей, Уфу и Самару – по 40 тысяч рублей в месяц.

Конкурентными преимуществами обладают соискатели, имеющие стаж работы в коммерческих клиниках премиум-класса и опыт личных продаж.