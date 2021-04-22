Росавиация разрешила рейс Владивосток – Кипр

Аэропорт Владивостока

Росавиация опубликовала очередной приказ о допусках авиакомпаний на международные рейсы, сообщает сайт Ассоциации туроператоров (АТОР). Среди списка фигурирует и аэропорт Владивостока, причем по двум экзотическим направлениям.

Например, авиакомпания Nordwind получила новый допуск в Таиланд и теперь сможет летать по маршруту Владивосток – Утапао. Правда, пока Таиланд закрыт для массового туризма. Въезд возможен только при условии соблюдения карантина. Официально авиасообщение между Россией и Таиландом не восстанавливалось.

А вот Кипр сейчас - один из немногих открытых островов, готовых принимать туристов из России. Тем интереснее, что AZUR air получил допуски на регулярные рейсы в Ларнаку из нескольких городов России, в том числе и Владивостока.

Правда, это еще не значит, что такие направления точно введут. Допуск – это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться (или не воспользоваться) при возобновлении полетов.