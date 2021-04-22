Осторожно, фальшивки. На рынках Приморья банда орудовала пятысячными купюрами с сюрпризом

В деле были замешаны три человека. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Следователи пресекли деятельность группировки, которая сбывала поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Оперативникам удалось установить, что в деле замешаны три человека: 38-летняя женщина и двое мужчин 22 и 46 лет. Они купили в интернете фальшивые пятитысячные купюры, но не для себя, а для людей. Добродушные приморцы организовали их сбыт в магазинах и на рынках региона. В итоге полицейские возбудили уголовное дело по статье: «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

- При проведении следственных действий у фигурантов уголовного дела изъята 61 купюра с признаками подделки. В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, - рассказала Ирина Сырова, руководитель пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь банде грозит серьезное уголовное наказание. За совершение преступление по этой статье виновных могут на 8 лет лишить свободы.

КАК РАСПОЗНАТЬ ФАЛЬШИВКУ

Главное – обратить внимание на рельеф купюры. Бумага не должна быть гладкой на ощупь. В отличие от фальшивок, краска у настоящих купюр влагостойкая. Кроме того, на подлинных купюрах защитные волокна нанесены в хаотичном порядке.

Не составит труда выявить фальшивую банкноту, напечатанную на струйном принтере. Достаточно сравнить ее с оригиналом. Однако такие фальшивки встречаются редко. Сегодня злоумышленники изготавливают поддельные банкноты при помощи современного оборудования, способного нанести некоторые защитные знаки. Такую подделку можно выявить при проверке серийного номера, так как у фальшивых купюр он повторяется.

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