Эксклюзивный контент, новые жанры и тысячи фильмов и передач: МТС презентовала онлайн-кинотеатр KION

МТС Медиа представила новый онлайн-кинотеатр KION. Это более 200 ТВ каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. О новинке экосистемы компании рассказала на своей странице в Facebook руководитель МТС в Приморье Евгения Сысоева.

Флагманское направление платформы — KION Originals. Это эксклюзивные сериалы, полнометражные картины и документальные фильмы, которые доступны только в онлайн-кинотеатре KION. До конца 2021 года будет показано порядка 30 премьер оригинальных проектов.

В целом, библиотека нового онлайн-кинотеатра будет пополнятся благодаря партнерству с Первым каналом. В рамках партнёрства KION даже получает приоритетное право вешания на некоторые фильмы и сериалы.

Кадр из сериала "Секреты семейной жизни"

KION интересен не только контентом, но и новым форматом. Собственная технологическая разработка компании МТС — киносторис. Новый жанр, который даёт пользователю право выбора — смотреть фильм в привычном полнометражном формате или в формате сериала, сюжетно и технологически разделенного на эпизоды по 10-15 минут.

«Пионером» киносторис стала комедия о самоизоляции в деревне «Афера». Фильм доступен на KION с 20 апреля. Вторым проектом киносторис станет комедия «Отец Сергий».