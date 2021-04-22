Переборщили со звонками. В Приморье наказали компанию с навязчивыми коллекторами, которые «выбивали» долг психологическим давлением

За нарушение закона организация была оштрафована. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Приморья обратилась за помощью к сотрудникам УФССП и сообщила о том, что ее права ужасным образом нарушают представители микрокредитной компании. Дама рассказала, что она заключила договор займа с ООО МКК «Финансовый супермаркет». Только вот вовремя вернуть долг девушка не смогла. Тут и началось самое интересное. Кредитор поручил компании ООО «Контакт» сделать так, чтобы просроченная задолженность была возвращена.

- В процессе выполнения своей работы, представители коллекторского агентства превысили допустимое количество телефонных звонков, а также, не располагая согласием должницы, неоднократно осуществляли взаимодействие с третьими лицами, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю. - Кроме того, в ходе телефонных переговоров с самим должником на него было применено психологическое воздействие, а также введение в заблуждение о последствиях неисполнения финансовых обязательств.

Таким образом, компания ООО «Контакт» нарушила закон, поэтому в их отношении был составлен административный протокол. Дело рассматривал Арбитражный суд Приморского края, который резюмировал – юридическое лицо компании виновно. Ему и было назначено наказание в размере 50 тысяч рублей.

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