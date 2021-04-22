Библионочь опустится на город «Звездным небом»

К книжной акции присоединятся десятки библиотек Приморского края Фото: Олег ЗОЛОТО

В предстоящую субботу, 24 апреля, звездное небо во Владивостоке станет ближе. Для этого достаточно будет отправиться в главную приморскую библиотеку - ПКПБ им. А.М. Горького, где без страха и опасения вам предложат оказаться во власти могущественного космоса. Именно так интригующе организаторы акции «Библионочь» приглашают горожан на программу «Звездное небо / Владивосток».

В 2021 году ежегодная акция «Библионочь» пройдет в России уже в десятый раз. Главное место действия, конечно же, Горьковская библиотека. Здесь вас приглашают в настоящее путешествие, в которое поведет за собой Екатерина Чорная, научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук. Про космос она знает столько, что хватит не на одну «Библионочь».

Свое космическое шоу представят в программе «Звездное небо / Владивосток» студенты и сотрудники ВГУЭС, где в настоящее время готовят стюардесс.

И еще один сюрприз «из космоса». Назовем это так: голос Вселенной. Им будет голос звезды группы «Проспект красоты» Маши Петришиной - солистки, автора и исполнителя, лауреата премии «Молодежный вектор».

Библиотека приглашает своих читателей принять участие в программе «Звездное небо / Владивосток» 24 апреля с 19.00 до 20.30. Вход свободный! (6+)

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Мероприятия в рамках «Библионочь»-2021 пройдут и в других учреждениях.

Эстафету перенимает ГКУК «Приморская краевая библиотека для слепых» (ул. Чкалова, 6), где 24 апреля состоится мероприятие «Свистать всех наверх! В путешествие - с книгой!»

А в ГКУК «Приморская краевая детская библиотека» (пр. 100 лет Владивостоку, 48) 23 апреля состоятся «Библиосумерки-2021».

К акции присоединятся и другие города Приморского края. В Большом Камне (ул. К. Маркса, 4б) детей приглашают 24 апреля в 18.00 на выставку любимых книг Ю. Гагарина.

В Дальнегорске (ул. 50 лет Октября) планируется открытие литературно-поэтического фестиваля «Поэтические рассветы».

А в Чугуевке (ул. Комсомольская, 36а) пройдет книжный стэнд-ап «Усы кота Бродского. В поисках собственного я» и литературное караоке. Различные мероприятия запланированы на этих выводных и в других библиотеках края.