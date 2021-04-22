Финальный Брамс

Одно из крупнейших событий в музыкальной жизни Владивостока и всего Дальнего Востока завершается в субботу. Фото: Роман Павловский

Фестиваль «Дальневосточная весна» - крупнейшее событие в музыкальной жизни Владивостока и всего Дальнего Востока - ведет свою историю с 1992 года. Юбилейное мероприятие стартовало 9 апреля, и за две недели для зрителей запланировали 10 концертов и выступления 183 музыкантов. Финальная концертная программа «Гении. Сергей Прокофьев и Иоганнес Брамс» пройдет в краевой филармонии 24 апреля.

Уже 30 лет фестиваль занимается популяризацией произведений мировой культуры, включая современных авторов, среди приморских слушателей. Участниками мероприятия становятся как российские, так и зарубежные звезды. Особую роль при проведении фестиваля играют проекты с участием юных музыкантов и творческой молодежи. А сама классическая музыка звучит не только во Владивостоке, но и в других городах. В этом году, к примеру, в рамках фестиваля были запланированы гастрольные концерты солистов филармонии в Фокино, Свиягино, Хвалынке, Прохорах, селах Красный кут и Спасское, Подъяпольское.

В субботу гости филармонии услышат Симфонию №7 до диез минор Сергея Прокофьева и Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Си бемоль мажор Иоганнеса Брамса в исполнении Тихоокеанского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова. За фортепиано - лауреат международных конкурсов Иван Кулиговский.

Выбор произведений не случаен, 23 апреля исполнится 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. Его сочинения - популярнейшие в музыкальной практике нашего времени. Седьмая симфония до-диез минор, написанная в 1952 году, стала последним крупным произведением выдающегося композитора. Это музыка о любви к самой жизни, о красоте окружающего мира.

Концерт для фортепиано с оркестром №2 В -dur Йоханеса Брамса по праву считается высочайшим достижением в своем жанре. Монументальное и по форме, и по содержанию произведение требует от исполнителя большого мастерства и полной самоотдачи. Будучи сам великолепным пианистом, Брамс ставит в центр музыкальных событий блистательного исполнителя, интересную оригинальную личность.

В этот вечер публика встретится с известным пианистом, лауреатом международных конкурсов Иваном Кулиговским.

Начало в 18.00 (6+). Стоимость билетов от 400 рублей.