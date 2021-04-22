Пора нырнуть в «Глубину»

Лучшие работы мы увидим в августе во Владивостоке в рамках трехдневного фестиваля фотоискусства «Глубина резкости». Фото: Дмитрий Ефремов

Около 100 фотографов из Приморского, Хабаровского, Камчатского края, Сахалинской и Амурской области, а также Республики Саха (Якутия) уже подали заявки на фотоконкурс «Глубина резкости» (6+). Уже пятый год подряд его организаторы собирают интересные снимки, сделанные на территории Дальнего Востока, чтобы в итоге провести фотовыставку и создать альбом с лучшими работами.

Чтобы принять участие в конкурсе, не обязательно быть профессиональным фотографом. Вдохновение, удачное мгновение - и вот уже работа, достойная выставок.

- Особенность фотоконкурса «Глубина резкости» - в возможности заявить о себе участнику с любым уровнем мастерства, - говорят организаторы. - Победителями прошлых лет становились даже те, кто камеру в руках держит не больше года. Организаторы объясняют это просто: судьи оценивают снимки, не зная авторов. Исключается возможность присудить призовое место по знакомству или за прошлые заслуги. А хорошие кадры видно сразу – они «цепляют» внимание, хоть и не всегда сделаны на хорошую камеру и продуманы до мелочей.

Но нужно спешить, заявки принимаются до 10 мая 2021 года на сайте glubrez.ru. Главное условие: снимок должен быть сделан на территории Дальнего Востока с 1 января 2020 до 1 мая 2021 года.

Всего в конкурсе шесть номинаций для совершеннолетних фотографов, и одна - для авторов младше 18 лет.

В этом году в состав жюри фотоконкурса вошли известные российские фотографы и фотокритики, победители и члены жюри всероссийских и международных фотоконкурсов, амбассадоры известных мировых марок фототехники.

По итогам конкурса будет сформирована фотовыставка и создан фотоальбом «Лучшие фотографии Дальнего Востока - 2021». Выставка торжественно откроется в августе во Владивостоке в рамках трехдневного фестиваля фотоискусства «Глубина резкости», а затем в течение года еще в нескольких городах Дальнего Востока. Авторы лучших снимков будут награждены памятными призами от организаторов и партнеров фотоконкурса.

За четыре года конкурсные выставки объехали почти все города Приморского края, экспонировались в Южно-Сахалинске и Хабаровске, и везде находили своего зрителя. Ведь на кадрах - истории людей и событий, которые не часто увидишь в суете между работой и домом.

СПРАВКА «КП»:

Фотоконкурс «Глубина резкости» проводится пятый год подряд. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 300 фотографов со всего Дальнего Востока. Организатор конкурса - государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края.