Добро пожаловать в мир цифровых технологий – школьникам Приморья дают ИТ-уроки

Плюсы таких уроков не только для школьников, но и для учителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Представители организаций ИТ-отрасли теперь выступают в роли педагогов для школьников Приморья. Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, до конца этого года в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в крае проведут 10 таких мероприятий. Например, по информации министерства цифрового развития и связи, «Урок цифры» состоялся 20 апреля в Уссурийске в гимназии №29. И это не первый урок в этом учреждении. Занятие для учеников на этот раз провел Александр Сандомиров, руководитель группы технической поддержки цифровой лаборатории правительства.

- Для детей проведение подобных уроков позволит больше узнать о востребованных направлениях и профессиях ИТ-индустрии, познакомиться с представителями передовых организаций своего региона, что поможет в будущем при выборе профессии. Для учителей – это возможность повысить интерес школьников к математике и информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий в обучении, – подчеркнул заместитель председателя правительства региона Константин Волошин.

Власти обращают внимание на то, что все желающие могут узнать об основных аспектах из сферы автоматизации предприятий и учреждения, перейдя по ссылке.

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