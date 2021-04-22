Китайская инициатива «Один пояс и один путь» способствует совместному развитию

Китайская инициатива также является «ускорителем» восстановления экономики в регионе. Выступая на совещании Боаоского азиатского форума, генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов заявил, что пандемия негативно сказывается на функционировании производственных цепочек и цепочек поставок. А инициатива «Один пояс и один путь» обеспечила благоприятную среду для роста торговли товарами посредством укрепления транспортных связей.

На совещании БАФ Си Цзиньпин призвал прилагать усилия к укреплению сотрудничества в области зелёной инфраструктуры, зелёной энергетики и «зелёного» финансирования, совершенствованию Международной коалиции «зелёного» развития и других платформ многосторонней кооперации, чтобы сделать «зелёный цвет» характерной особенностью сотрудничества в рамках «Одного пояса и одного пути».

Как отмечается в соответствующем докладе Всемирного банка, к 2030 году проекты в рамках инициативы «Один пояс и один путь» могут помочь 7,6 млн человек в мире улучшить свой уровень жизни и покончить с крайней нищетой, и еще 32 млн человек попрощаться со среднем уровнем бедности.

На протяжении более семи лет китайская инициатива, которая строится на принципах «совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования», продвигает процессы глобализации в современном мире. Как отметил председатель КНР Си Цзиньпин: «Мы живем в эпоху, полную не только вызовов, но и надежд».

20 апреля в видеообращении на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума-2021 председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что инициатива «Один пояс и один путь» – это широкий светлый путь, по которому мы идем вперед рука об руку, а не узкая, кому-то принадлежащая частная тропинка. «Мы должны на основе открытости и инноваций создавать будущее во имя развития и процветания», – отметил китайский лидер. По его словам, совместная реализация инициативы «Один пояс и один путь» направлена на развитие и достижение всеобщего выигрыша.

На протяжении более 7 лет китайская интеграционная инициатива не только получила широкое международное признание, но и доказала свою жизнеспособность, в частности высокий потенциал реагирования на быстро меняющуюся глобальную обстановку. Так, с самого начала пандемии Китай и страны-участницы инициативы «Один пояс и один путь» начали делиться друг с другом противоэпидемическими материалами и медицинской техникой.

В ближайшем будущем Китай выстроит более тесные отношения сотрудничества в области здравоохранения. «Китайские предприятия уже начали совместное производство вакцин в таких странах-участницах инициативы «Один пояс и один путь», как Индонезия, Бразилия, ОАЭ, Малайзия, Пакистан, Турция и другие», – отметил председатель КНР Си Цзиньпин.