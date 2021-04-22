Во Владивостоке начался масштабный ремонт дорог сразу на нескольких участках

В рамках восстановительного ремонта в городе уложат более чем 240 тысяч квадратных метров нового асфальта. Фото: Анастасия Котлярова.

Дорожники Владивостока начали ремонт, не дожидаясь лета. В первую очередь латают те участки, которым зима далась тяжело. А таких набирается немало, например, Рудневский мост встретил весну огромными дырами в асфальте. Но там дорожники уже побывали, на радость автомобилистам. Вместе с тем городская администрация обновила перечень улиц, которые отремонтируют в 2021 году.

География: весь город. Сегодняшней ночью дорожники восстанавливали поврежденные участки на Ильичева, Колесника, Борисенко, Тухачевского, Днепровской, Пологой и Луговой. А днем велись работы в районе стадиона «Авангард». Параллельно старое покрытие снимают и в других районах города. Надо сказать спасибо дорожникам, самые загруженные участки они стараются ремонтировать ночью, чтобы не мешать движению.

Восстановительным ремонтом во Владивостоке занимается пять подрядных организаций и муниципальное предприятие «Содержание городских территорий». В планах: уложить новый асфальт на более чем 240 тысяч квадратных метров.

Тем временем во Владивостоке уже начался и капитальный ремонт по нацпроекту «БКАД», в список которого мечтает попасть любая дорога, ведь тут не только латание ям, но и восстановление ливневок, тротуаров, бордюров, установка дорожных знаков и так далее. Подрядчики уже приступили к ремонту улицы Бородинской, Окатовой, Харьковской и Ладыгина. Все они вошли в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год. Также будут отремонтированы участки улиц Адмирала Захарова, Посьетская, Ватутина и Нейбута.

Но не «БКАДом» единым. В программе ремонта на этот год числятся улицы 2-я Линейная, Жигура, Тобольская, Садгородская, Свердлова, Стрелковая, проспект Красного Знамени и другие улицы. Список не окончательный и продолжает пополняться новыми адресами.

Кстати

Параллельно во Владивостоке обновляют сплошные и прерывистые, зебры и другие виды разметки. Дорожники начали с центральной части города, после перейдут в микрорайоны. В этом году во Владивостоке предстоит обновить свыше 700 километров разметки.