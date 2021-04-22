«Прям на глазах у нас». Машина загорелась после жесткой аварии рядом с АЗС под Фокино

По предварительным данным, пострадали три человека. Фото: принтскрин видео.

В сети появилась информация о ДТП, которое случилось на дороге Фокино-Находка. Как сообщают очевидцы, водитель «Хонды», который ехал со стороны Фокино, неожиданно свернул на заправку. В это время мужчина, за рулем «Тойоты», который двигался со стороны Находки, набрал приличную скорость. Стечение всех обстоятельств не позволили обоим автомобилистам сманеврировать и избежать столкновения. Как результат – сильный удар, дым, а за ним пожар.

- Только что произошла серьезная авария напротив пирса. Прям на глаза у нас, - говорит очевидец, которая сняла последствия ДТП на камеру мобильного.

Как сообщают приморцы в сети, машина сперва просто дымилась, а затем загорелась. Несколько человек пытались найти огнетушитель, но поиски не увенчались успехом. В итоге автомобиль сгорел. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали три человека.

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