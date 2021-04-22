Жителей и гостей Владивостока приглашают на ярмарку местных и белорусских товаров

Пока на центральной площади строят фонтан, торговли там не будет, но есть и другие удобные площадки. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке в ближайшее время пройдут сразу несколько ярмарок, на которых можно будет купить товары местных и белорусских производителей.

Самая крупная из них, это выставка-ярмарка белорусских товаров. Она откроется в пятницу, 23 апреля и пройдет на ставшей уже традиционной площадке на улице Адмирала Фокина, 15 – 19, и продлится до 10 мая.

В министерстве промышленности и торговли Приморского края рассказали, что на ярмарке установят 25 палаток, где можно будет купить все, что душе угодно: кондитерские изделия, сыры, молочную продукцию, колбасные изделия, косметические товары, ткани и текстильные товары, одежду и трикотаж.

- Фестиваль откроется 23 апреля в 12.00 концертной программой, которая продлится два часа. Просим горожан заблаговременно освободить этот участок от личного автотранспорта и не парковать там его в период проведения ярмарки, – уточнили в ведомстве.

Кроме того, ярмарки развернутся в районе железнодорожного вокзала и бывшего трамвайного кольца на улице Жигура.

У железнодорожного вокзала, на Верхнепортовой, 2г, ярмарка состоится в пятницу, 23 апреля. Там можно будет купить свежие морепродукты. Открыта площадка будет с 9 до 18 часов.

Ярмарка в районе Жигура, 2б, продлится 2 дня – 24 и 25 апреля. На ней будут представлены различная продукция из мяса и рыбы, овощи, молочные продукты, соленья и дикоросы, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия.

В субботу площадка на Жигура будет работать с 9 до 18 часов, в воскресенье – с 9 до 17.