«Как похорошел Владивосток»: на набережной Цесаревича открылась аренда электросамокатов

Если самокаты на территории ДВФУ убирают на ночь, то на набережной Цесаревича они доступны 24 часа Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Сезон самокатов открыт! Теперь во Владивостоке можно с ветерком прокатиться по центру города и важным достопримечательностям: набережным Цесаревича и ДВФУ на Русском острове.

Цена вопроса — 50 рублей за первые 5 минут, и 5 рублей за каждую последующую минуту поездки. Прокат автоматический: выбрал, оплатил и поехал, без лишних разговоров. Правда, цена в три с лишним сотни рублей за час поездки высоковата, да и кататься не везде удобно: возле самой набережной людно, мамы с колясками, велосипедисты и отдыхающие на роликах, а выехать за пределы - дороги с ямами и автомобилисты носятся…

Тестовый запуск передового проката в центре столицы Приморья состоялся еще в сентябре прошлого года, но пока мало кто успел воспользоваться сервисом. Зато студенты ДВФУ, судя по соцсетям, очень активно брали самокаты в аренду для передвижения по огромному кампусу. Из приятных особенностей этого времяпрепровождения стоит отметить, что скутер можно выбрать самостоятельно из представленных в месте их парковки и взять в пользование с помощью приложения, обязательно добавив свою банковскую карту и сфотографировав транспортное средство до его использования.

Кстати, прежде чем вернуть электросамокат на парковку, необходимо сделать пару фотографий, подтверждающих нормальное состояние техники. Снимки отсматривает служба поддержки, да и на самом пункте ведется видеонаблюдение. К тому же, деньги с привязанной карты арендатора продолжат списываться, если не вернуть транспортное средство в установленное место.