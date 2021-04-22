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Общество22 апреля 2021 10:18

«Как похорошел Владивосток»: на набережной Цесаревича открылась аренда электросамокатов

Использовать транспорт можно для развлечения или как полноценное средство передвижения без пробок
Елизавета КАЛИНИНА
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Если самокаты на территории ДВФУ убирают на ночь, то на набережной Цесаревича они доступны 24 часа

Если самокаты на территории ДВФУ убирают на ночь, то на набережной Цесаревича они доступны 24 часа

Фото: Елизавета КАЛИНИНА

Сезон самокатов открыт! Теперь во Владивостоке можно с ветерком прокатиться по центру города и важным достопримечательностям: набережным Цесаревича и ДВФУ на Русском острове.

Цена вопроса — 50 рублей за первые 5 минут, и 5 рублей за каждую последующую минуту поездки. Прокат автоматический: выбрал, оплатил и поехал, без лишних разговоров. Правда, цена в три с лишним сотни рублей за час поездки высоковата, да и кататься не везде удобно: возле самой набережной людно, мамы с колясками, велосипедисты и отдыхающие на роликах, а выехать за пределы - дороги с ямами и автомобилисты носятся…

Тестовый запуск передового проката в центре столицы Приморья состоялся еще в сентябре прошлого года, но пока мало кто успел воспользоваться сервисом. Зато студенты ДВФУ, судя по соцсетям, очень активно брали самокаты в аренду для передвижения по огромному кампусу. Из приятных особенностей этого времяпрепровождения стоит отметить, что скутер можно выбрать самостоятельно из представленных в месте их парковки и взять в пользование с помощью приложения, обязательно добавив свою банковскую карту и сфотографировав транспортное средство до его использования.

Кстати, прежде чем вернуть электросамокат на парковку, необходимо сделать пару фотографий, подтверждающих нормальное состояние техники. Снимки отсматривает служба поддержки, да и на самом пункте ведется видеонаблюдение. К тому же, деньги с привязанной карты арендатора продолжат списываться, если не вернуть транспортное средство в установленное место.