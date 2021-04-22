Открытие байкерского сезона 2021 в Приморье: программа мероприятия, перекрытие улиц

Байкеры после основных мероприятий открытия мотосезона 2021 традиционной колонной отправятся на Шамору. Фото: vlc.ru

В ближайшую субботу, 24 апреля, во Владивостоке состоится открытие байкерского сезона 2021. Ожидается, что фестиваль «Железные тигры», который пройдет в краевой столице 24-й раз, соберет более тысячи участников и станет одним из самых массовых и зрелищных событий весны.

По сообщению администрации Владивостока, в этом году из-за строительства фонтана на центральной площади, являющейся традиционной ареной фестиваля, мероприятие перенесут на набережную Цесаревича.

Сбор участников фестиваля начнется в 10:00 на парковке набережной. На открытие мотосезона приедут представители самых крупных клубов Владивостока: «Железные тигры», «Русские самураи», «Стальные кошки», «Духи темных дорог», «Железные ангелы», а также Хабаровска: «Хабаровские железные тигры», «Рыси Амура» и многие другие клубы региона.

Начало основных мероприятий назначено на 11:00. В программе запланированы показательные выступления стантрайдеров, заезды с препятствиями на время, конкурсы на мастерство вождения, а также тюнинг-выставка мотоциклов и выступление музыкальных групп.

Важно!

В 15:00 стартует массовый заезд в сторону бухты Лазурной. В связи с этим с 14:50 до 15:20 будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств по следующим улицам:

Ул. Корабельная Набережная (от ул. Светланская, 72, лит. 4 до ул. Корабельная Набережная, 10);

Светланский переулок (от пересечения ул. Корабельная Набережная до пересечения ул. Светланская);

Ул. Светланская (от дома 52 до дома 27).