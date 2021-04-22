Дальневосточная распределительная сетевая компания завершает подготовку к пожароопасному периоду

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Филиалы АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) завершают подготовку к прохождению пожароопасного периода. Главная задача, которая стоит перед энергетиками – предотвращение возникновения аварийных ситуаций по причине природных пожаров и сохранение стабильного электроснабжения потребителей. На сегодняшний день в Амурской области уже установлен особый противопожарный режим, пожароопасный сезон начался в Приморском и Хабаровском краях, а также в ЕАО.

В филиалах компании – в Амурской области, ЕАО, Приморском и Хабаровском краях и Южной Якутии был проведен целый ряд мероприятий, направленных на защиту энергообъектов от весенних палов и природных пожаров. Вокруг подстанций, которые находятся в природных зонах энергетики провели опашку территорий, разместили минерализованные полосы по периметру энергообъектов. Особое внимание энергетики уделяют расширению и расчистке от древесно-кустарниковой поросли просек под линиями электропередачи. В этом году уже расчищено более 1 300 гектаров просек под ЛЭП, что на 13% больше, чем в прошлом году. Расширение просек произведено на площади 83 га, что более чем в два раза превышает прошлогодние показатели. Мероприятия по расчистке просек являются обязательной мерой по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и соблюдению противопожарного режима.

На данный момент энергетики завершают обследование противопожарной защиты территорий, зданий, сооружений энергообъектов, очистку территорий подстанций, ремонтно-производственных баз, ОРУ (ЗРУ), пожароопасных участков ВЛ, а также прилегающих к ним территорий от мусора, сухой растительности и других легковоспламеняющихся материалов.

Кроме того, в филиалах ДРСК уже проведено 97 противопожарных тренировок. Также энергетики приняли участие в 13 совместных учениях с пожарной охраной МЧС.

В настоящее время пожарная обстановка на территориях ответственности ДРСК оценивается как стабильная. На это повлияли проводимая работа, а также погодные условия. Обильные снегопады на территории Дальнего Востока значительно увлажнили почву. Для сравнения, в 2019 году в Приморском крае снег сошёл уже в феврале и как следствие очень рано начались природные пожары.

Полномасштабная подготовка к пожароопасному периоду позволяет обеспечивать во время его прохождения надежную работу энергообъектов и бесперебойное электроснабжение потребителей. Так в 2020 году реализация всего комплекса превентивных мероприятий помогла сократить количество нештатных отключений в сетях компании по причине природных пожаров по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 18%.