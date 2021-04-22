Больше 7,5 тысячи выпускников смогут поступить на бюджет в вузы Приморья

По словам президента РФ, в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить на бюджет в вузы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году 7 635 выпускников школ смогут поступить на бюджет в вузы Приморского края. Это на 900 абитуриентов больше, чем в прошлом году. Так в регионе выполняют поручение президента Владимира Путина о доступности высшего образования, о котором он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства отметил, что в этом году порядка 60% выпускников школ смогут поступить на бюджет в вузы

- Приморье активно включено в эту работу, с каждым годом школьники региона получают все больше возможностей для бесплатного высшего образования. В этом году вузы края предложат на 900 бюджетных мест больше. Наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» – 744, «Информатика и вычислительная техника» – 586, «Клиническая медицина» – 498, «Экономика и управление» – 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 419, «Образование и педагогические науки» – 327, - сообщили в министерстве образования Приморья.

Как отмечают в правительстве, все выпускники получат в итоге востребованные и актуальные специальности.

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