РРПК начинает поставки сурими на внутренний рынок

Русская Рыбопромышленная Компания заключила первые контракты на поставку сурими минтая на российский рынок. В соответствии с соглашениями во втором квартале 2021 года будет реализовано свыше 300 тонн сурими, произведенного на борту супертраулера РРПК «Владимир Лиманов».

«Для нас важно, чтобы в первую очередь российские покупатели получили доступ к высококачественной продукции из сурими, - прокомментировал первый заместитель генерального директора Русской Рыбопромышленной Компании Савелий Карпухин. – Сурими РРПК производится непосредственно в море из минтая - экологически чистой дикой белой рыбы. Готовый продукт замораживается на борту в течение нескольких часов после поднятия уловов, что сохраняет его высокое качество и полезные питательные свойства, за которые сурими ценится во всем мире».

Контракты заключены с мировым лидером в производстве продукции из сурими группой «Вичунай», ведущими российскими пищевыми компаниями «Меридиан» и «Санта Бремор», а также с дальневосточной компанией «КВЭН».

Российский рынок продукции из сурими входит в семерку ведущих мировых рынков и в настоящее время обеспечивается поставками из стран Юго-Восточной Азии. Поставки на российский рынок сурими РРПК будут способствовать повышению продовольственной безопасности и развитию потребления вкусных и полезных продуктов питания среди россиян. Компания также планирует развитие экспортных продаж сурими.

Начало производства сурими Русской Рыбопромышленной Компанией стало возможно благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию первого такого судна - «Владимир Лиманов». В течение 2021 года планируется выпустить 4-5 тысяч тонн нового продукта. Объемы производства будут расти с вводом строящихся супертраулеров в эксплуатацию.