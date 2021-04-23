Завершены поиски без вести пропавшего 12-летнего Артема из Владивостока

Школьник пропал 19 апреля. Фото: pixabay.com

12-летний Артем из Владивостока пропал 19 апреля 2021 года. Мальчик просто ушел из дома, который расположен по адресу: улица Сельская, 8, и не вернулся. Ребенка никто не видел примерно с обеда. Родные не знали, куда направился Артем и все ли с ним в порядке. В итоге сообщение о пропаже школьника поступило к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию об Артеме в сети.

- Его рост 164-168 сантиметров, плотное телосложение, светло-русые волосы, короткая стрижка и серо-голубые глаза. в день пропади мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном, белую рубашку, брюки и кроссовки, - написали активисты «Примпоиска».

Два дня назад волонтеры объявили о том, что поиски без вести пропавшего Артема завершены. К счастью, повод для этого радостный – мальчика нашли живым и невредимым. Поисковики благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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