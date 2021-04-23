«Там бочки с топливом, вагоны с углем, а вокруг дома»: мощный пожар вспыхнул в районе станции «Артем-2»

В регионе ввели особый противопожарный режим. Фото: instagram/artem.news.plus

Тревожное видео появилось на просторах интернета. Автор утверждает, что все произошло в районе железнодорожной станции «Артем-2». Там очевидцы увидели дым и пожар внушительного размера. Локация возгорания напугала мужчину, и он решил предупредить остальных через интернет.

- 22 апреля Артем. Большой пожар: не вижу дом или трава горит. Подъезжает поезд. Там же стоят бочки. Скорее всего, с топливом, может быть пустые. Пожарных так и не видно. Плюс, вагоны с углем и частные дома вокруг, - говорит за кадром автор видео.

Как отмечают пользователи сети, это был пал травы. Не удивительно, ведь на днях особый противопожарный режим объявили на всей территории региона. К счастью, по сообщению очевидцев, возгорание удалось локализовать. Информации о том, что кто-то в результате происшествие пострадал, не поступало.

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