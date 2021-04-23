В предвкушении шашлыков: приморцы активно начали вкладываться в своих «железных коней»

Начинается шашлычный сезон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 1 квартале 2021 года объем услуг, оказанных населению Приморского края, составил 38 миллиардов рублей, посчитали в Приморскстате. Это на 5% меньше, чем в прошлом году, что объясняется коронавирусом. Причем сокращаются траты неравномерно. Например, в 1.2 раза сократилось предоставление услуг санаториев, пансионов, домов и баз отдыха, в 1.6 раза – туристских услуг, а вот услуги в сфере физической культуры и спорта сократились на 15%.

Если говорить про оплату услуг, то больше трети расходов - 36% - идет на жилищно-коммунальные услуги, 16% – транспортные, 13% – телекоммуникационные, 9% – медицинские.

Из бытовых на 5% увеличился объем услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, пошиву и вязанию трикотажных изделий.

- В предвкушении отдыха, дач и шашлыков приморцы активно начали подготавливать своих «железных коней» к летнему сезону - услуг по ремонту транспортных средств, машин и оборудования оказано больше аналогичного периода предыдущего года на 16%, - сообщают в Приморскстате.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходился на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (47%), услуги парикмахерских (18%), ремонт и строительство жилья и других построек (7%).