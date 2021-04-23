ВМТП на волне добрых дел: докеры подарили праздник воспитанникам коррекционной школы-интерната

В коррекционной школе-интернате I вида на Садгороде учатся дети с недостатком слуха, но тишина здесь бывает редко – в свободное время школьники готовят выступления, занимаются творчеством и спортом. Не удивительно, что и праздники в этой школе не менее шумные, чем в обычных образовательных учреждениях. Вибрации музыки, подвижные игры и танцы быстро настраивают на волну хорошего настроения.

Очередной такой праздник прошел недавно. Члены Приморской ячейки Российского профсоюза докеров снова наведались к детям с яркой программой. Приглашенные ими аниматоры устроили бумажное шоу и шоу мыльных пузырей, портовики привезли игрушки и торты к чаю.

- Наша основная задача – социализировать своих учеников. В этом нам хорошо помогает Владивостокский морской торговый порт, который проводит для них такие мероприятия. Сегодня дети от души повеселились и порадовались, – рассказала Юлия Шишлова, заместитель директора по воспитательной работе КГОБУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I вида».

ВМТП намерен и далее держать шефство над интернатом, оказывая помощь его воспитанникам. Каждый портовик может принять участие в благотворительных программах своего предприятия.