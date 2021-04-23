Каждый четвертый водитель в Приморье рассказывает, что ездил со скоростью 220 км/ч

Автоледи за рулем Фото: Сергей БАЛАНОВ

Интересный опрос провел автомобильный сайт Дром. С одной стороны, водителям предложил признаться в том, что они нарушают скорость, что, естественно, плохо и наказуемо. Но с другой - оказалось, что приморцы вовсе не прочь похвастаться тем, что они ведут себя на дороге как Шумахеры. Более 20 тысяч водителей признались, что лихачили на дорогах страны.

Среди автолюбителей Приморского края самым популярным ответом на вопрос, какую максимальную скорость вы развивали, стала отметка 180 км/ч, 27% водителей клали стрелку стандартного спидометра. На втором месте — вариант, набравший 17% голосов, 160 км/ч. Разгоняли свои автомобили до отметки 200 км/ч 16% водителей.

Варианты ответов «220 км/ч», «240 км/ч» и «еще быстрее» выбрали 8%, 6% и 10% водителей соответственно. Не превышала скорость в 140 км/ч лишь малая часть автолюбителей — 11%. И только 5% приморцев ответили, что ездили с максимальной скоростью 120 км/ч.

Проводился опроси и в других регионах страны. В итоге выяснилось, что самые «быстрые» (или самые хвастливые) водители живут в Крыму, а самые спокойные – в Якутии. Москва и Санкт-Петербург в опросе показали средние по стране результаты.

Аналогичный опрос проводился в 2003 году, и сравнение результатов показывает, что лихачить россияне стали больше. И это не очень хорошая новость, потому что в России по-прежнему очень высокая смертность на дорогах. И не так давно даже МВД признало, что выполнить амбициозные планы по ее снижению просто не получается.

Отрадно, что есть те, кто понимает: дорога не место для высоких скоростей.

«Пробовал ездить со скоростью 240 км/ч и выше. Ничего интересного в этом для себя не нашел. А вот риски огромные! И дело не в неуверенности в машине или дороге. Дело в том, что даже редкие попутные машины не ожидают, что ты появишься рядом за считанные секунды. Гораздо приятнее и интереснее заниматься активным рулением на загородных извилистых дорожках. И самое потрясающее, что все ускорения могут не выходить за пределы ПДД», — поделился мнением один из участников опроса.