"Модный" приговор. Житель Артема отобрал у школьника куртку, угрожая ножом

Любителя чужих курток ждет суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ничего не предвещало беды, 17-летний парень гулял с другом на улице в городе Артеме, как вдруг к ним подошел неизвестный мужчина и, достав нож, потребовал отдать ему куртку. Получив желаемое от напуганных ребят, он скрылся. Однако вскоре сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, и в отделении полиции он сознался в преступлении.

Оказалось, что куртка, по словам отца потерпевшего, стоившая более 6 тысяч рублей, понравилась подозреваемому и тот решил забрать ее себе. Также он рассказал, что в тот вечер он был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит приговор по статье 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж): лишение свободы до семи лет.

Кстати, этот 31-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Также сотрудники ОМВД по городу Артему сообщают, что во время проверки гражданина обнаружили его причастность к еще и к краже. Уголовные дела по признакам грабежа и кражи следователь ОМВД России по городу Артему в отношении приморца уже возбудил.

В настоящий момент фигурант находится под стражей.