«Что-то взрывается»: мощный пожар вспыхнул в Артеме и перепугал людей

По словам очевидцев, в том районе загорелся бензовоз. Фото: принтскрин видео.

Мощный пожар вспыхнул в районе 8-ого километра в Артеме. Густые черные столбы дыма и оранжевое пламя перепугали местных жителей. С самого утра в сети появились видео пожара с разных ракурсов. Несмотря на видеоряд, понять, что же там горит, было невозможно. По предположению очевидцев, пламя охватило складское помещение.

- Видимо, опять горят склады. Что-то взрывается, - сообщают жители Артема .

Вместе с тем, видео вызвало резонанс среди пользователей сети. Горожане были обеспокоены новостями про пожар и задавались вопросами: «все вообще живы». К счастью, пока сведений о том, что кто-то в результате пожара пострадал – не поступало.

Однако среди комментаторов были и те, кто рассказал о том, что как раз в районе остановки 8-ой километр за кладбищем загорелся бензовоз.

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