Два выстрела, каждый в головы: «снайпера» из Приморья обвинили в двойном убийстве приятеля и его матери

Теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего мужчину. Его обвинили в двойном убийстве. Случилось все еще в январе 2021 года в селе Чугуевка. «Герой» преступления в этот день принимал гостей, к нему пришла компания знакомых. Приятели распивали алкоголь, горячительное, как обычно и случается, подбавило градусы. Поэтому даже пустяковое повреждение люстры стало поводом для ссоры между хозяином квартиры и приятелем. Однако гость понял, что выпил лишнего и прилег поспать в другой комнате. Но приморец все не унимался, продолжил выпивать с матерью неуклюжего знакомого. Но тут и между ними вспыхнула ссора.

- Во время конфликта женщина нанесла удар ножом в область живота оппонента. Мужчина в ответ стал душить женщину, но его остановила присутствующая при этом сожительница. После этого, обвиняемый взял пневматическую винтовку и выстрелил в голову потерпевшей, а затем нанес ей не менее 6 ударов металлическим резаком в область грудной клетки, и она перестала подавать признаки жизни, - сообщает в СУ СК России по Приморскому краю. - Обвиняемый, осознавая, что сын убитой может отомстить за убийство матери, вошел в комнату, где спал последний и убил его аналогичным способом, выстрелив в голову и нанеся не менее 4 ударов в грудь резаком.

В ведомстве, кстати, отмечают, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В числе судимостей – преступление против жизни и здоровья человека. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до пожизненного лишения свободы.

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